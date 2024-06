30 Leonidas Stergiou im Spiel gegen die Ungarn. Foto: AFP/JAVIER SORIANO

Leonidas Stergiou vom VfB Stuttgart hat am Samstag sein EM-Debüt für die Schweiz gefeiert. Gegen Ungarn wurde der Linksverteidiger in der 68. Minute eingewechselt.











Die Schweiz ist mit einem verdienten Sieg in die deutsche Vorrundengruppe bei der Fußball-Europameisterschaft gestartet. Das Team von Nationaltrainer Murat Yakin setzte sich am Samstag in Köln mit 3:1 (2:0) gegen Ungarn durch und übernahm damit den zweiten Platz in der Gruppe A hinter Deutschland. Leonidas Stergiou vom VfB Stuttgart kam in der 68. Minute für Mittelfeldspieler Silvan Widmer ins Spiel. Es war der vierte Auftritt des VfB-Profis im Nationalteam der Schweizer. Der VfB meldete sich nach der Partie auf X (ehemals Twitter) und gratulierte seinem Spieler zum Sieg gegen die Ungarn.