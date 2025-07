Nach neun Jahren Ehe soll zwischen Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger (40) und der ehemaligen Tennis-Weltranglistenersten Ana Ivanovic (37) alles vorbei sein. Die Gerüchteküche brodelt bereits seit Monaten, aber am 22. Juli wurde die endgültige Trennung des einstigen Sport-Traumpaares offiziell bestätigt.

Entsprechende Berichte von „Bild“ und „Bunte“ hatte das Schweinsteiger-Management auf Anfrage unserer Redaktion im Juni zunächst weder bestätigen noch dementieren wollen.

Der Grund für das Ehe-Aus soll pikant sein: Schweinsteiger wurde auf Mallorca schon vor einigen Wochen mehrfach mit einer anderen Frau gesichtet. Fotos zeigen von hinten mutmaßlich den Ex-Fußballer händchenhaltend mit einer Blondine am Strand von Illetes nahe Mallorcas Inselhauptstadt Palma. Auch eine Video-Sequenz von einem im Sand turtelnden Pärchen hat „Bild“ veröffentlicht. Die Beteiligten sind nicht hundertprozentig zu erkennen, doch zumindest die Frisur des Manns deutet auf Bastian Schweinsteiger hin.

Bei der mutmaßlichen neuen Freundin an Schweinsteigers Seite soll es sich um eine 37-jährige Bulgarin mit dem Vornamen S. handeln. Wie verschiedene Medien berichten, lernten sich die beiden über ihre Kinder kennen, die dieselbe Privatschule bei Palma besuchen. Auch S. ist laut Medienberichten verheiratet und zudem Mutter zweier Kinder. Ihr Ehemann, ein wohlhabender Mallorquiner, soll sie mittlerweile verlassen haben.

Anzeichen für Trennung Schweinsteiger-Ivanovic

Schon seit Längerem mehrten sich die Anzeichen für eine Ehekrise zwischen Schweinsteiger und der temperamentvollen Serbin Ivanovic. Beide wurden in der Öffentlichkeit wiederholt ohne Eheringe gesehen. Auf Instagram postet Ivanovic seit Monaten keine gemeinsamen Fotos mehr mit ihrem Noch-Ehemann. Der letzte gemeinsame Schnappschuss datiert vom November 2024, als das Paar in Wien war.

Gemäß mutmaßlichen Informationen aus dem Schweinsteiger-Umfeld ist der Ex-Fußballer laut „Bild“ bereits aus dem gemeinsamen Haus in Palmas Villenviertel Son Vida ausgezogen. Die Affäre mit S. soll schon vor Monaten begonnen haben und der Auslöser für die Ehekrise gewesen sein.

Schweinsteiger posiert mit Bruder Tobias

Während Ivanovic Solo-Fotos aus Paris und Mauritius auf Instagram postete und im Juli solo in Wimbledon unterwegs war, verfolgte Schweinsteiger im Juni das Nations-League-Spiel Deutschland gegen Portugal alleine in München. Dann war er als TV-Experte bei der Nations League im Einsatz und gab eine Einschätzung zum Halbfinale zwischen Spanien und Frankreich ab. Er posierte am Rande des Spiels mit seinem älteren Bruder Tobias Schweinsteiger, der als Kommentator für DAZN tätig ist.

Schweinsteiger-Einlage mit Ball und Mikro bei der EM 2024. Foto: Pressefoto Baumann

Schweinsteiger-Villa in Son Vida auf Mallorca

Eine Versöhnung zwischen dem Paar Ivanovic-Schweinsteiger, das drei gemeinsame Kinder im Alter von zwei, sechs und sieben Jahren hat, scheint schwer denkbar, denn bei der mutmaßlichen neuen Freundin S. handelt es sich offenbar um mehr als eine flüchtige Affäre.

Die „Bunte“ hatte bereits im Februar über eine mögliche Trennung berichtet, während die „Bild“ aus dem engen Umfeld des Ex-Fußballers erfahren haben will, dass er in seine neue Flamme verliebt sei. Einen Vorteil dürfte die Scheidung zwischen Schweinsteiger und Ivanovic gegebenenfalls haben: Beide sind Multimillionäre und brauchen sich nicht auf Unterhaltszahlungen zu verklagen.

Ana Ivanovic teilte im Juli mit, dass es zu der Sache keine weiteren Erklärungen geben werde. Ein Anwalt bat per Rundschreiben darum, die Privatsphäre seiner Mandantin zu respektieren - auch und besonders mit Blick auf ihre drei Kinder.