Handwerker haben im bayerischen Schweinfurt in einem Büro- und Geschäftsgebäude die Leiche eines 45 Jahre alten Manns gefunden.

Bei der Obduktion seien Verletzungen am Leichnam entdeckt worden, teilte die Polizei in Würzburg am Donnerstag nach mit. Es solle nun ermittelt werden, wie der aus Schweinfurt stammende Mann die Verletzungen erlitten habe. Auch die Todesumstände und der Todeszeitpunkt sollten ergebnisoffen ermittelt werden.

Die Handwerker hatten die Leiche demnach am Dienstag entdeckt. Noch am Donnerstag dauerte die Spurensuche am Auffindeort an. Es wurde sowohl im Gebäude als auch im Außenbereich gesucht.