Schweiger vs. Geiss: Promi-Töchter bei Schlag den Star

1 Bei "Schlag den Star" treten die Geiss-Schwestern (l.) gegen die Schweiger-Schwestern an. Foto: [M] RTLZWEI/Severin Schweiger / imago/VISTAPRESS

Viermal geballte Frauenpower bei "Schlag den Star": Luna und Lilli Schweiger fordern Davina und Shania Geiss heraus. Der Kampf um 100.000 Euro wird zum Duell zweier berühmter Familien.











Am 7. Juni verwandelt sich das "Schlag den Star"-Studio in eine Arena für vier prominente Töchter, die um die Gewinnsumme von 100.000 Euro kämpfen. Til Schweigers Töchter Luna (28) und Lilli (26) treten gegen Robert Geiss' Sprösslinge Davina (22) und Shania (20) an - zwei Schwestern-Paare, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Im Teaser-Clip des Senders provozieren sie sich schon mal nach Kräften.