Schweigen zu größten Erfolgen: Warum Kretschmann noch keine Bilanz ziehen will

Seine Regierungszeit geht dem Ende entgegen. Doch worin er seine größten Erfolge sieht, will Winfried Kretschmann noch nicht verraten – anders als Partei und Landtagsfraktion.
Eigenlob stinkt, hieß es früher einmal. In der Politik wurde das schon bisher wenig beherzigt. Vollends passé scheint es, seit ein US-Präsident sich hemmungslos selbst preist und bei passenden wie unpassenden Gelegenheiten mit seinen – oft nur angeblichen – Erfolgen prahlt. „Bescheidenheit ist ein Zier, doch weiter kommt man ohne hier“: der Volksmund scheint da gerade bestätigt zu werden.