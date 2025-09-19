Schweigen zu Antisemitismus: Filmproduzent kritisiert Branche: Wenig Engagement für Juden

Oft werde sich lautstark für Diversität ausgesprochen, doch wenn es um den Kampf gegen Antisemitismus gehe, schweige die deutsche Medienbranche irritierend, meint der Filmproduzent Martin Moszkowicz.
München - Der Produzent Martin Moszkowicz bescheinigt der deutschen Filmbranche befremdliches Stillschweigen zu aufkeimendem Antisemitismus. "Eine Branche, die sonst lautstark Diversität und gesellschaftliche Verantwortung fordert, schweigt, wenn es um den Schutz jüdischen Lebens geht", schreibt der 67-Jährige in einem Gastbeitrag für die Medien-Seite im Feuilleton der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".