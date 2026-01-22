Nach Brooklyn Beckhams Vorwürfen gegen seine Eltern wartet die Öffentlichkeit auf Antworten. Während sich ein Teil der Familie bedeckt hält, scherzt Bruder Cruz über den Hochzeitstanz. David Beckham sendet eine indirekte Botschaft.

Nach den Vorwürfen von Brooklyn Beckham (29) gegen seine Eltern richtet sich der Blick auf die berühmte Familie. Vor allem ein Statement von Mutter Victoria Beckham (51) wird erwartet. Doch von ihr ist zu den Anschuldigungen nichts zu hören. Trotzdem gibt es Zeichen, wie die übrigen Beckhams zu dem Streit stehen.

Cruz Beckham amüsiert sich über Hochzeitstanz-Witze Im Rahmen des Familienstreits rückte vor allem die Hochzeit von Brooklyn Beckham und Ehefrau Nicola Peltz (31) in den Fokus. Brooklyn hatte seiner Mutter in seinem sechs Instagram-Story langen Statement vorgeworfen, "unangemessen" mit ihm getanzt zu haben. Das Internet machte daraus ein Meme. User scherzten, Victoria Beckham habe etwa so getanzt wie bei den TMF Awards 2001. Damals hatte sie in einem Leder-Outfit ihren Song "Not Such an Innocent Girl" performt.

Der Scherz belustigte offenbar auch Brooklyns Bruder Cruz (20). Der jüngste Sohn der Beckhams versah einen Instagram-Post mit einem Like, in dem genau dieser Vergleich gezogen wurde. Und auch ein Beitrag des Comedian Olly Hume scheint seinen Humor getroffen zu haben. "Und nun das Lied, das die Mutter des Bräutigams für ihren ersten Tanz mit ihrem Sohn gewünscht hat", kündigt Hume in dem Clip an, bevor der Song "Pony" von Ginuwine ertönt. "Interessante Tanzmoves", heißt es unter dem Post, den Cruz "herzte".

Social-Media-Pause bei Brooklyn Beckham?

Während sich sein Bruder auf Social Media vergnügt, soll Brooklyn Beckham erst einmal Abstand von Social Media nehmen. Wie "TMZ" erfahren haben will, ist er seit seinem Statement offline und bekommt demnach nichts von etwaigen Reaktionen mit. "Das Paar hält sich derzeit bedeckt", schreibt das Klatschportal. Dennoch erreichten Brooklyn offenbar einige Nachrichten. Er sei "überrascht und dankbar für die Unterstützung, die er erhalten hat", ergänzt "TMZ".

Derweil hält sich Romeo Beckham (23), der dritte Bruder im Bunde, von all dem Drama fern. Wie eine Instagram-Story verrät, befindet er sich auf dem Weg nach Paris. In der französischen Hauptstadt stellen Designer auf der Fashion Week noch bis Sonntag ihre Herbst/Winter-Herrenkollektionen vor.

David Beckham spricht über Umgang mit Social Media

David Beckham (50) äußerte sich indirekt zu den Spannungen in seiner Familie. Im CNBC-Format "Squawk Box" schien er über Brooklyn zu sprechen, als er auf den Umgang mit Social Media einging. Er habe versucht, seinen Kindern näherzubringen, wie man die Plattformen nutzt. Doch auch sie seien nicht perfekt. "Sie machen Fehler, aber Kinder dürfen Fehler machen", betonte der Ex-Fußballer. Genau darin liege der Lernprozess. "Das versuche ich meinen Kindern beizubringen", so Beckham.