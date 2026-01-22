Nach Brooklyn Beckhams Vorwürfen gegen seine Eltern wartet die Öffentlichkeit auf Antworten. Während sich ein Teil der Familie bedeckt hält, scherzt Bruder Cruz über den Hochzeitstanz. David Beckham sendet eine indirekte Botschaft.
Nach den Vorwürfen von Brooklyn Beckham (29) gegen seine Eltern richtet sich der Blick auf die berühmte Familie. Vor allem ein Statement von Mutter Victoria Beckham (51) wird erwartet. Doch von ihr ist zu den Anschuldigungen nichts zu hören. Trotzdem gibt es Zeichen, wie die übrigen Beckhams zu dem Streit stehen.