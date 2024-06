Steinmeier erinnert an getöteten Polizisten in Mannheim

10 Am Mannheimer Marktplatz gedachte Frank-Walter Steinmeier des getöteten Polizisten. Foto: IMAGO/Frank Ossenbrink/IMAGO/Frank Ossenbrink

Für den am vergangenen Freitag getöteten Polizisten wurde am Vormittag eine Schweigeminute abgehalten. Bundespräsident Steinmeier gedachte auf dem Mannheimer Marktplatz des Polizisten. Mehr als 1000 Menschen nahmen an der Veranstaltung teil.











An der Gedenkminute für den getöteten Polizisten auf dem Mannheimer Marktplatz haben am Freitag mehr als 1000 Menschen teilgenommen. Man gehe von 1500 bis 2000 Menschen aus, die auf dem Marktplatz zusammengekommen seien, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag in der 300 000-Einwohner-Stadt im Norden Baden-Württembergs.