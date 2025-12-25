Schwedische Royals: Zwischen Familienglück und Epstein-Skandal

Das schwedische Königspaar durfte sich 2025 über sein neuntes Enkelkind freuen. Die Taufe der kleinen Prinzessin im Juni war ein privater Höhepunkt der Royals. Es gab noch viele weitere glückliche Familienerlebnisse - aber auch Skandalschlagzeilen zum Ende des Jahres.

König Carl XVI. Gustaf (79) und Königin Silvia (82) dürften mit Freude auf ihre drei erwachsenen Kinder blicken: Kronprinzessin Victoria (48), Prinz Carl Philip (46) und Prinzessin Madeleine (43) sorgten für viele private Glücksmomente im ablaufenden Jahr.

Baby und Ehejubiläum für Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia Allen voran natürlich Carl Philip, der noch einmal für Familiennachwuchs sorgte. Ehefrau Prinzessin Sofia (41) brachte am 7. Februar nach drei Söhnen ein Mädchen zur Welt. Prinzessin Ines Marie Lilian Silvia ist das neunte Enkelkind für das Königspaar, das natürlich auch an der Taufe am 13. Juni in der Schlosskirche von Drottningholm teilnahm. Carl Philip und Sofia hatten für den Anlass mit 160 Gästen ein ganz besonderes Datum ausgewählt: ihren zehnten Hochzeitstag.

Das einstige Skandalpärchen - Sofia war früher Bikinimodel und galt zunächst als nicht standesgemäß - hat sich spätestens mit Kind Nummer vier zur royalen Vorzeigefamilie gemausert. Überschattet wurde dies allerdings von Schlagzeilen im Dezember: Der Palast bestätigte, dass Sofia im Jahr 2005 den später verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019) getroffen hat. "Wir möchten verdeutlichen und klarstellen, dass dies in sozialen Zusammenhängen geschah, wie etwa in einem Restaurant und bei einer Filmpremiere", erklärte der Palast.

Großer Familienzusammenhalt

Ihren Familiensinn offenbarten Sofia und Carl Philip dieses Jahr nicht nur, indem sie im Vornamen ihrer kleinen Tochter eine Hommage an Königin Silvia einbauten. Sie kürten auch Nichte Estelle (13), Tochter seiner Schwester Kronprinzessin Victoria, zur Taufpatin.

Die Prinzessin strahlte entsprechend stolz während der Taufe - ein großer Moment für Estelle, die irgendwann einmal Königin von Schweden werden wird. Am 48. Geburtstag ihrer Mutter am 14. Juli, der traditionell groß gefeiert wird, war zu bemerken, wie sehr sie gewachsen ist. In einem gemusterten Kleid und barfuß lachte sie auf einem zum Ehrentag veröffentlichten Familienbild in die Kamera und reichte fast schon an ihre Mutter Victoria heran.

15. Hochzeitstag von Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel

Die hatte rund einen Monat zuvor schon Anlass für eine private Feier. Am 19. Juni 2010 hatten sich Kronprinzessin Victoria und ihr einstiger Fitnesstrainer Daniel (52) das Jawort gegeben, womit das Paar nun seinen 15. Hochzeitstag begehen konnte. Auch sie bewiesen - wie Carl Philip und Sofia - gegen alle Widerstände, wie groß und beständig ihre Liebe ist.

Wie vertraut das Paar ist, zeigte auch ein Rückblick auf die Sommermonate auf der Insel Öland, den der Palast mit einem Clip gewährte. "Am letzten Augusttag teilen wir einige Bilder der Kronprinzessin-Familie aus dem Sommer 2025", hieß es dazu. Neben mehreren Fotos von den Kindern, Familienhund Rio und idyllischen Landschaftsaufnahmen gab es auch ein Selfie von Victoria und Daniel, auf dem die künftige Königin während eines Spaziergangs ihren Kopf an die Schulter ihres Liebsten legte.

Madeleines erster voller Sommer in Schweden seit ihrer Rückkehr

Auch Prinzessin Madeleine gab 2025 einige private Einblicke. Sie ist 2024 mit ihrem Ehemann Chris O'Neill (51) und den drei Kindern von Florida zurück in ihre Heimat gezogen und wieder häufiger bei Veranstaltungen dabei. 2025 verbrachte sie ihren ersten vollen Sommer seit der Rückkehr in Schweden - und scheint diesen sehr genossen zu haben. Sie teilte auf Instagram eine Aufnahme ihrer Kinder, auf der alle entspannt in einem Garten in die Kamera blicken. "Happy Summer!", ließ sie dazu wissen.

Madeleine genoss aber nicht nur private Termine - wie etwa die Geburtstage ihrer zwei Töchter und ihres Sohnes, zu denen sie neue Fotos veröffentlichte. Sie kündigte im Frühjahr auch ein berufliches Highlight an: eine Hautpflegeserie für die ganze Familie in Zusammenarbeit mit einem Schweizer Naturkosmetikunternehmen. Da dies "eine private Initiative" sei, verzichtet sie dabei auf ihren Titel und verwendete den Namen Madeleine Bernadotte.

Runder Geburtstag 2026

Das Glück über ihre neun Enkelkinder war Königin Silvia kurz vor Weihnachten bei einem ihrer liebsten Termine anzusehen: der traditionellen Übergabe der Weihnachtsbäume im Schloss. Unter Silvias stolzen Blicken schmückten ihre Lieblinge die Bäume. Besonders süß: Die Älteste, Estelle, posierte mit Nesthäkchen Ines auf dem Arm.

Auch im neuen Jahr steht schon ein besonderer privater Termin für die schwedischen Royals im Kalender: König Carl Gustaf wird am 30. April 80 Jahre alt.