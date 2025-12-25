Schwedische Royals: Zwischen Familienglück und Epstein-Skandal

Das schwedische Königspaar durfte sich 2025 über sein neuntes Enkelkind freuen. Die Taufe der kleinen Prinzessin im Juni war ein privater Höhepunkt der Royals. Es gab noch viele weitere glückliche Familienerlebnisse - aber auch Skandalschlagzeilen zum Ende des Jahres.
König Carl XVI. Gustaf (79) und Königin Silvia (82) dürften mit Freude auf ihre drei erwachsenen Kinder blicken: Kronprinzessin Victoria (48), Prinz Carl Philip (46) und Prinzessin Madeleine (43) sorgten für viele private Glücksmomente im ablaufenden Jahr.