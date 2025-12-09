Zwischen Glamour und Militär: Einen Tag vor der Nobelpreisverleihung in Stockholm, bei der sich die Royals wieder in eleganten Outfits zeigen werden, hat das Königshaus ganz andere Bilder von Kronprinzessin Victoria veröffentlicht. Sie geben Einblick in ihre Zeit bei der Luftwaffe.
Die schwedische Kronprinzessin Victoria (48) hat sich nach ihrer Offiziersausbildung in die strategische und praktische Arbeit der Luftwaffe vertieft. Wie der Palast und die schwedischen Streitkräfte am Dienstag auf ihren Internetseiten sowie via Social Media zu diversen Bildern mitteilten, besuchte sie bereits im Herbst verschiedene militärische Einrichtungen und setzte die Theorie dann in die Praxis um. Höhepunkt war ein Aufenthalt bei der Norrbotten-Luftflottille in Luleå, bei dem die künftige Königin selbst in die Luft ging.