Zwischen Glamour und Militär: Einen Tag vor der Nobelpreisverleihung in Stockholm, bei der sich die Royals wieder in eleganten Outfits zeigen werden, hat das Königshaus ganz andere Bilder von Kronprinzessin Victoria veröffentlicht. Sie geben Einblick in ihre Zeit bei der Luftwaffe.

Die schwedische Kronprinzessin Victoria (48) hat sich nach ihrer Offiziersausbildung in die strategische und praktische Arbeit der Luftwaffe vertieft. Wie der Palast und die schwedischen Streitkräfte am Dienstag auf ihren Internetseiten sowie via Social Media zu diversen Bildern mitteilten, besuchte sie bereits im Herbst verschiedene militärische Einrichtungen und setzte die Theorie dann in die Praxis um. Höhepunkt war ein Aufenthalt bei der Norrbotten-Luftflottille in Luleå, bei dem die künftige Königin selbst in die Luft ging.

Schulleiter lobt: "Die Kronprinzessin war sehr konzentriert" "Nach einer Schulung in Führung, Planung und Durchführung von Luftoperationen der Luftwaffe traf die Kronprinzessin die Jagdfliegerdivision und nahm an einem Übungsflug teil", berichteten die Streitkräfte auf ihrer Webseite. "Eine Vierergruppe führte Luftkämpfe durch und verteidigte schwedische Brücken gegen zwei feindliche Flugzeuge." Die 48-Jährige sei zusammen mit dem Divisionskommandeur geflogen. Der Leiter der Kampfflugschule, Johan Lörelius, lobte: "Die Kronprinzessin war sehr konzentriert und beeindruckt von der Taktik, der Zusammenarbeit und den Fähigkeiten des Kampfflugzeugs."

Das Könighaus veröffentlichte auf seinem offiziellen Instagram-Account ein Bild von Victoria, das sie an Bord des Kampfflugzeugs "Jas 39 Gripen" in Kampffliegermontur samt Helm und Sauerstoffmaske zeigt. Auch ein Video von ihrem Flug ist dort zu sehen.

Vertiefte Ausbildung beim Heer bis voraussichtlich 2026

Kronprinzessin Victoria, die älteste Tochter von König Carl XVI. Gustaf (79) und Königin Silvia (81), wird einmal ihrem Vater auf den Thron folgen. Die zweifache Mutter absolvierte in den Jahren 2024 und 2025 eine Offiziersausbildung an der schwedischen Verteidigungshochschule, wo sie unter anderem Marinetaktik studierte. Im Frühjahr wurde sie zum Leutnant zur See befördert. Nach ihrer vertiefenden Ausbildung bei der Luftwaffe schließt sich noch eine beim Heer an, die Victoria voraussichtlich im nächsten Jahr abschließen wird.