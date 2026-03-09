Schwedische Royals: Prinzessin Madeleine teilt Foto ihrer Tochter Adrienne

Madeleine von Schweden hat ihrer Tochter bei Instagram liebevoll zum Geburtstag gratuliert. Dazu veröffentlichte sie auch ein privates Foto von Prinzessin Adrienne.
Prinzessin Madeleine von Schweden (43) hat einem Geburtstagskind in ihrer Familie bei Instagram gratuliert. "Alles Gute zum 8. Geburtstag, liebe Adrienne", schrieb sie an ihre Tochter gerichtet. "Wir lieben dich und sind so stolz auf das freundliche und liebevolle Mädchen, das du bist", fügte die jüngste Tochter von König Carl XVI. Gustaf von Schweden (79) und Königin Silvia (82) an. Dazu veröffentlichte sie ein Bild von Adrienne, das die Prinzessin neben dem Familienhund zeigt. Mit einem sanften Lächeln und den Vierbeiner umarmend blickt sie in die Kamera.