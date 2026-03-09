Schwedische Royals: Prinzessin Madeleine teilt Foto ihrer Tochter Adrienne

Madeleine von Schweden hat ihrer Tochter bei Instagram liebevoll zum Geburtstag gratuliert. Dazu veröffentlichte sie auch ein privates Foto von Prinzessin Adrienne.

Prinzessin Madeleine von Schweden (43) hat einem Geburtstagskind in ihrer Familie bei Instagram gratuliert. "Alles Gute zum 8. Geburtstag, liebe Adrienne", schrieb sie an ihre Tochter gerichtet. "Wir lieben dich und sind so stolz auf das freundliche und liebevolle Mädchen, das du bist", fügte die jüngste Tochter von König Carl XVI. Gustaf von Schweden (79) und Königin Silvia (82) an. Dazu veröffentlichte sie ein Bild von Adrienne, das die Prinzessin neben dem Familienhund zeigt. Mit einem sanften Lächeln und den Vierbeiner umarmend blickt sie in die Kamera.

Glückwünsche an ihre Kinder Ihren Instagram-Kanal mit rund 350.000 Followern nutzt Madeleine von Schweden des Öfteren, um Familienbilder zu veröffentlichen oder ihren Kindern zu ihrem Ehrentag zu gratulieren. Am 20. Februar hatte sie zuletzt Tochter Leonore zum zwölften Geburtstag gratuliert. Auch an ihre Älteste verteilte sie Komplimente: "Alles Gute zum 12. Geburtstag, Leonore! Wir sind so stolz darauf, was für ein freundlicher, kluger und wunderbarer Mensch du geworden bist. Dich aufwachsen zu sehen, ist unsere größte Freude." Dazu teilte sie ein Foto von Leonore aus dem Pferdestall.

Im vergangenen Juni würdigte Madeleine ebenso ihren Sohn Nicolas: "An meinen liebsten Jungen auf der ganzen Welt, alles Gute zum 10. Geburtstag! Wir lieben dich sehr", schrieb sie zu einem Porträt des Jungen.

Die Schwester von Kronprinzessin Victoria von Schweden (48) und Carl Philip von Schweden (46) ist im Sommer 2024 mit ihrer Familie von Florida zurück nach Schweden gezogen, weil sie ihre Familie vermisst hat. Im Interview mit dem Magazin "Point de Vue" erklärte Madeleine: "Ich habe insgesamt fünfzehn Jahre im Ausland gelebt, da ich auch in London und New York gewohnt habe. Es war Zeit, nach Hause zurückzukehren." Ihre Familie habe ihr "sehr gefehlt".

Im Ausland zu leben, sei aber eine wunderbare Erfahrung für sie gewesen. "New York wird für Leonore immer besonders bleiben", fügte sie hinzu. Das älteste Kind von Madeleine und ihrem Ehemann, dem britisch-amerikanischen Geschäftsmann Christopher O'Neill (51), kam am 20. Februar 2014 in New York City zur Welt.