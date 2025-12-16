Schwedische Royals: Königin Silvia präsentiert sich mit den Enkeln - sogar Ines ist dabei

Der diesjährige Weihnachtsbaum der Forsthochschule wurde an den Königshof geliefert und von Königin Silvia zusammen mit ihren Enkelkindern geschmückt. Von Prinzessin Estelle bis Baby Ines waren alle dabei.

Süßer Traditionstermin bei der schwedischen Königsfamilie - in neuer Konstellation: Beim diesjährigen Schmücken des Weihnachtsbaums der Forsthochschule am Königshof wurde Königin Silvia (81) wieder von ihren Enkelkindern unterstützt. Diesmal trug die Ehefrau von König Carl Gustaf (79) einen weinroten Blazer zur schwarzen Hose.

Baby Ines im Arm von Cousine Estelle Wie die Fotos von dem bunten Treiben zeigen, war sogar das jüngste Familienmitglied, Baby-Prinzessin Ines (10 Monate), mit dabei. Auf manchen Bildern sitzt die kleine Schwester von Prinz Alexander (9), Prinz Gabriel (8) und Prinz Julian (4) in ihrem rot-karierten Weihnachtskleidchen auf dem Boden und schaut den Geschwistern, Cousinen, Cousins und der Oma bei ihren Aktivitäten zu.

Als alle zusammen für die Fotografen posieren, hält Silvias älteste Enkeltochter, Prinzessin Estelle (13), das Mädchen im Arm. Ebenfalls auf den Bildern zu sehen sind Estelles Bruder Prinz Oscar (9) sowie Prinzessin Leonore (11), Prinz Nicolas (10) und Prinzessin Adrienne (7).

Die Eltern der neunköpfigen Kinderschar, das Kronprinzenpaar Victoria (48) und Daniel (52), Prinz Carl Philip (46) und Prinzessin Sofia (41) sowie Madeleine von Schweden (43) und ihr Mann Chris O'Neill (51) sind bei diesem vorweihnachtlichen Termin traditionell nicht dabei.

Epstein-Skandal überschattet Vorweihnachtszeit

Der friedliche Termin kommt inmitten einer turbulenten Zeit. Denn der Skandal um Jeffrey Epstein (1953-2019) erreichte vor wenigen Tagen auch das schwedische Königshaus: Der verurteilte Sexualstraftäter und Prinzessin Sofia haben sich offenbar vor etwa 20 Jahren mehrmals in New York getroffen, wie unter anderem "Aftonbladet" berichtete.

Der Palast bestätigte das Treffen. Nach dieser ersten knappen Bestätigung sah sich die Informationsabteilung des Hofes vergangene Woche gezwungen, erneut zu reagieren. In einem neuen Statement gegenüber der Zeitung "Expressen" betonte der Hof, es sei "wichtig, dass der Fokus der Berichterstattung dort liegt, wo er hingehört".

Silvias Termin in München

Immerhin steht für Königin Silvia ein weiterer angenehmer Termin in ihrer Heimat Deutschland an. Am Mittwoch, den 17. Dezember, empfängt Ministerpräsident Markus Söder (58) die 81-Jährige mit militärischen Ehren und verleiht ihr in der Münchner Residenz die Bayerische Staatsmedaille für soziale Verdienste.