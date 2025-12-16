Schwedische Royals: Königin Silvia präsentiert sich mit den Enkeln - sogar Ines ist dabei

Der diesjährige Weihnachtsbaum der Forsthochschule wurde an den Königshof geliefert und von Königin Silvia zusammen mit ihren Enkelkindern geschmückt. Von Prinzessin Estelle bis Baby Ines waren alle dabei.
Süßer Traditionstermin bei der schwedischen Königsfamilie - in neuer Konstellation: Beim diesjährigen Schmücken des Weihnachtsbaums der Forsthochschule am Königshof wurde Königin Silvia (81) wieder von ihren Enkelkindern unterstützt. Diesmal trug die Ehefrau von König Carl Gustaf (79) einen weinroten Blazer zur schwarzen Hose.