Der Sohn von Prinzessin Victoria von Schweden strahlt in die Kamera. Eigentlich als „der Grummelprinz“ bekannt, hat der junge Royal an seinem Geburtstag aber allen Grund zum Lächeln.









Prinz Oscar von Schweden feiert seinen siebten Geburtstag. Anlässlich seines Ehrentages veröffentlichte der Palast zwei neue Bilder. Das erste Foto zeigt ihn auf einem Sofa sitzend mit dem Familienhund Rio, während er in die Kamera lächelt. Dabei präsentiert er auch seine neuste Zahnlücke.

Die Presse nennt ihn auch den „Grummelprinzen“

Der kleine Royal hat in der Vergangenheit oft für Unterhaltung gesorgt – durch seinen Gesichtsausdruck. Mal gähnend, mal albern und oft schmollend hat er sich in die Herzen der Schweden und Royalfans weltweit gespielt. Doch an seinem Geburtstag hat er offenbar viele Gründe, um zu lächeln.

Seine Schwester Estelle wird später Königin von Schweden

Der jüngste Sohn von Prinzessin Victoria und ihrem Mann Daniel von Schweden ist auf Platz drei der schwedischen Thronfolge, nach seiner älteren Schwester Estelle. Die ist auf dem zweiten der beiden Geburtstagsbilder zu sehen, welches die Geschwister Rücken an Rücken auf einer Treppe zeigt. Die beiden Kinder lächeln in die Kamera, wobei die verblüffende Ähnlichkeit der beiden auffällt.

