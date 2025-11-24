Schweden: Schwerer Busunfall – auch deutsche Studenten an Bord

Auf dem Weg in den hohen Norden überschlägt sich im verschneiten Schweden ein Reisebus mit Dutzenden Erasmus-Studierenden – viele von ihnen aus Deutschland.
Eine Gruppe deutscher Erasmus-Studenten ist auf einer Busreise ins finnische Lappland in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt worden. Der Bus mit insgesamt 57 Passagieren an Bord habe sich am Samstagmorgen auf der Fernstraße E45 in der Nähe des Ortes Vilhelmina in der schwedischen Provinz Västerbotten überschlagen, teilte die Technisch-Naturwissenschaftliche Universität Norwegens (NTNU) mit.