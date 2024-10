Schüsse in Einkaufszentrum

1 Die Polizei äußert sich (Symbolbild). Foto: dpa/Steffen Trumpf

In Westschweden läuft ein großer Polizeieinsatz. In einem Shoppingzentrum wurde eine Person von Schüssen getroffen.











In einem Einkaufszentrum im schwedischen Kungsbacka sind Schüsse gefallen. Eine Person sei getroffen worden, sagte ein Sprecher der Polizei in Westschweden. Es seien lebensrettende Maßnahmen eingeleitet worden. Eine Person wurde festgenommen. Das Shoppingzentrum wurde evakuiert, wie die schwedische Nachrichtenagentur TT meldete. Was genau passiert ist, ist bisher unklar.