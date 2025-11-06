Schweden: Drohnensichtung in Göteborg - Deutsche Flüge betroffen

1 Mindestens eine Drohne ist am schwedischen Flughafen Göteborg-Landvetter gesichtet worden. (Symbolbild) Foto: Steffen Trumpf/dpa

In den vergangenen Wochen wirbelten Drohnen in der Nähe von Flughäfen immer wieder kurzzeitig den Luftverkehr durcheinander, zuletzt unter anderem in Hannover. Nun ist ein Airport in Schweden dran.











Göteborg - Am Flughafen der schwedischen Großstadt Göteborg ist mindestens eine Drohne gesichtet worden. Der Luftverkehr am Airport Göteborg-Landvetter sei deshalb momentan eingestellt, sagte ein Vertreter der zuständigen Behörde Luftfartsverket am Abend unter anderem der Zeitung "Aftonbladet". Der Flughafenbetreiber Swedavia teilte mehreren schwedischen Medien ebenfalls mit, dass der Luftraum über dem Flughafen derzeit gesperrt sei.