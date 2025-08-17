Schweden, Dänemark, Südtirol: Bauer sucht Frau International: Die neuen Landwirte für 2026

Neue Staffel, neue Liebessuchende: Auch 2026 hoffen bei "Bauer sucht Frau International" wieder Landwirtinnen und Landwirte aus aller Welt auf das große Liebesglück. RTL hat nun drei von ihnen vorgestellt.
Zum achten Mal lädt Inka Bause (56) Singles weltweit dazu ein, ihr Herz an Landwirtinnen und Landwirte in aller Welt zu verlieren. RTL hat nun die ersten drei Liebessuchende der achten Staffel von "Bauer sucht Frau International" vorgestellt - die Vielfalt reicht vom Polarkreis bis zu den italienischen Alpen.