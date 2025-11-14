Schweden: Busunfall in Stockholm – Tote und Verletzte

1 Mehrere Menschen sind in Stockholm von einem Bus erfasst worden. Foto: AFP/HENRIK MONTGOMERY

Kurz vor dem Wochenende kommt es in der schwedischen Hauptstadt zu einem schweren Verkehrsunfall. Die Polizei gibt erste Details bekannt.











Bei einem schweren Unfall im Zentrum von Stockholm sind mehrere Menschen getötet oder verletzt worden. Wie die Polizei der schwedischen Hauptstadt mitteilte, wurden mehrere Menschen auf einer viel befahrenen Straße in der Nähe einer Universität im Norden der Stadt von einem Bus erfasst. Sie sprach davon, dass es Verletzte und Tote gebe. Nähere Angaben dazu wollte sie zunächst nicht machen.