Schweden: Auch junge Mädchen lassen sich zunehmend für Gewalttaten anheuern

In Schweden lassen sich zunehmend auch Teenager-Mädchen von kriminellen Banden anwerben – bis hin zu Auftragsmorden. Behörden sehen darin eine wachsende Bedrohung.
Sie wollen zeigen, dass sie mindestens ebenso skrupellos und brutal sind wie ihre männlichen Altersgenossen. Mädchen im Teenager-Alter lassen sich in Schweden immer öfter vom organisierten Verbrechen anwerben - für Taten bis hin zu Auftragsmorden. Dafür müssen sie „zeigen, dass sie sogar noch entschlossener und härter sind“ als Jungen, sagt die Stockholmer Staatsanwältin Ida Arnell. Die Strafverfolgungsbehörden hatten solche Taten junger Mädchen lange nicht auf dem Schirm.