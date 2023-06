Achterbahn entgleist: Ein Toter und Verletzte in Stockholm

1 Die Polizei sperrt den Vergnügungspark "Gröna Lund" nach dem Unfall ab. Foto: Claudio Bresciani/TT News Agency/AP

Im Freizeitpark «Gröna Lund» ist eine Achterbahn entgleist. Mindestens ein Menschen stirbt, mehrere Personen sind verletzt. Die genauen Hintergründe zu dem Vorfall sind bisher unklar.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stockholm - In einem schwedischen Freizeitpark ist eine Achterbahn entgleist und mindestens ein Mensch nach Angaben der Betreiber ums Leben gekommen. Es gebe zudem mehrere Verletzte, teilte der Vergnügungspark "Gröna Lund" in der Hauptstadt Stockholm am Sonntag der schwedischen Nachrichtenagentur TT mit. Die Polizei bestätigte zunächst nur, es gebe "mehrere" Verletzte. Die Schwere der Verletzungen sei noch nicht genau bekannt.