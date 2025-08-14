Schwarzwaldserie: Wolfgang Hepp verlässt Die Fallers

Nach 31 Jahren nimmt Wolfgang Hepp Abschied von der SWR-Serie "Die Fallers". Der 84-Jährige verlässt aus gesundheitlichen Gründen die Rolle des Hermann Faller. Seine letzte Folge wird am 19. April 2026 ausgestrahlt.
Ein Abschied nach drei Jahrzehnten: Wolfgang Hepp hängt seinen Hut bei "Die Fallers" an den Nagel, wie der SWR mitteilt. Der 84-jährige Schauspieler, der seit 1994 den Patriarchen Hermann Faller verkörpert, verlässt die beliebte SWR-Schwarzwaldserie aus gesundheitlichen Gründen und will sich zur Ruhe setzen. Seine letzte Folge wird am Sonntag, 19. April 2026, um 19:15 Uhr ausgestrahlt. Es ist die Episode 1299 mit dem Titel "Kochduell".