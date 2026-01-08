Schwarzwaldklinik-Star im Rampenlicht: Gaby Dohm überstrahlt bei der Extrawurst-Weltpremiere in Essen alle

Starauflauf in Essen: Zur "Extrawurst"-Premiere erschien der namhafte Cast des neuen Films von Marcus H. Rosenmüller. Nicht nur farblich setzte dabei vor allem "Schwarzwaldklinik"-Star Gaby Dohm Akzente.

Am Mittwochabend kam anlässlich der Weltpremiere der Komödie "Extrawurst" das Who's Who der deutschen Filmwelt zusammen. Hape Kerkeling (61), Christoph Maria Herbst (59), Fahri Yardim (45), Friedrich Mücke (44), Anja Knauer (46) - sie alle wirken in dem neuen Streifen von Marcus H. Rosenmüller (52) mit. Und dennoch stahl ihnen bei dem Event im historischen Kino Lichtburg in Essen "Schwarzwaldklinik"-Star Gaby Dohm (82) die Show.

Die 82-Jährige, die in "Extrawurst" die Rolle der Elisabeth Scholz verkörpert, erschien zu der Premiere in einem stilvollen schwarzen Hosenanzug. Als besonderen Hingucker - und um sich gegen die klirrende Kälte zu schützen -, hatte sie sich zudem einen breiten, orangefarbenen Schal über die Schultern geworfen. Weitere Bilder der Veranstaltung zeigen Dohm freudestrahlend an der Seite ihrer Kolleginnen und Kollegen sowie einzeln posierend. Auch Autogramme verteilte sie bereitwillig auf dem roten Teppich, ehe es nach drinnen ins Warme ging.

Darum geht es in "Extrawurst" mit Hape Kerkeling

Heribert (Kerkeling) und sein Stellvertreter (Mücke) lassen über die Anschaffung eines Grills für die nächste Vereinsfeier des Tennisclubs abstimmen. Doch als Melanie (Knauer) vorschlägt, einen zweiten Grill für Erol (Yardim), das einzige muslimische Mitglied des Clubs, anzuschaffen, kommt es zu hitzigen Diskussionen. Plötzlich prallen "Deutsche und Türken, Atheisten und Gläubige, Gutmenschen und Hardliner frontal aufeinander", heißt es in einer Presseankündigung. Kurzum: Der Grill wird zur Metapher für deutlich größere Konflikte.

"Extrawurst" basiert auf dem gleichnamigen Theaterstück von Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob ("Stromberg", "Pastewka") und zählt zu den erfolgreichsten Bühnenstücken der letzten Jahre. Mit Rosenmüller als Regisseur wurde die Komödie nun für die Leinwand umgesetzt. Als offizieller Kinostart für die Komödie von Lieblingsfilm, Studiocanal und ARD Degeto Film ist der 15. Januar 2026 angesetzt.