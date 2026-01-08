Schwarzwaldklinik-Star im Rampenlicht: Gaby Dohm überstrahlt bei der Extrawurst-Weltpremiere in Essen alle

Starauflauf in Essen: Zur "Extrawurst"-Premiere erschien der namhafte Cast des neuen Films von Marcus H. Rosenmüller. Nicht nur farblich setzte dabei vor allem "Schwarzwaldklinik"-Star Gaby Dohm Akzente.
Am Mittwochabend kam anlässlich der Weltpremiere der Komödie "Extrawurst" das Who's Who der deutschen Filmwelt zusammen. Hape Kerkeling (61), Christoph Maria Herbst (59), Fahri Yardim (45), Friedrich Mücke (44), Anja Knauer (46) - sie alle wirken in dem neuen Streifen von Marcus H. Rosenmüller (52) mit. Und dennoch stahl ihnen bei dem Event im historischen Kino Lichtburg in Essen "Schwarzwaldklinik"-Star Gaby Dohm (82) die Show.