Schwarzwaldbahn: Streckensperrung zwischen Villingen und Donaueschingen

1 Streckensperrung bei der Schwarzwaldbahn Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Philipp von Ditfurth

Wer am Nachmittag mit der Schwarzwaldbahn unterwegs ist, braucht mehr Geduld. Wegen eines technischen Defekts kommt es zu Verspätungen und Ausfällen.











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Wegen eines technischen Defekts an einem Zug ist die Bahnstrecke zwischen Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) und Donaueschingen gesperrt. Die Sperrung dauert voraussichtlich den restlichen Tag, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Betroffen sind demnach die Linien RE2 (Karlsruhe-Konstanz) und S10 (Freiburg-Titisee-Villingen). Es kommt zu Verspätungen und Ausfällen.