1 Ein Wildschwein hatte den Radler vom Pedelec geholt. (Symbolbild) Foto: dpa/Nicolas Armer

Ein 65 Jahre alter Pedelec-Fahrer ist am Mittwochmorgen von einem Wildschwein zu Boden gerissen worden. Der Mann wurde dabei so schwer verletzt, dass er in eine Klinik eingeliefert werden musste.















Einen schmerzhaften Zusammenstoß mit einem Wildschwein hat ein Radfahrer in Baden-Württemberg erlitten. Wie die Polizei in Freiburg am Mittwoch mitteilte, lief das Tier dem 65-Jährigen am frühen Morgen in sein Pedelec und riss ihn zu Boden. Das Unglück ereignete sich auf einem Radweg zwischen Ihringen und Merdingen.

Bei seinem Sturz verletzte sich der Mann derart, dass er in einer Klinik behandelt werden musste. Das Schwein flüchtete unerkannt.