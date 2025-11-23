Schwarzwald Tourismus GmbH: Filzverdacht wird zum Fall für Sonderprüfer

Die Aufseher der Schwarzwald Tourismus GmbH reagieren auf Vorwürfe gegen deren Chef. Der erklärt seinen Fall zum Angriff auf einen CDU-Staatssekretär – und zum Politikum.

Als am vorigen Donnerstag Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der Schwarzwald Tourismus Gesellschaft (STG) tagten, stand ein ganz besonderer Punkt auf der Tagesordnung: der von unserer Zeitung öffentlich gemachte Filzverdacht bei den Freiburger Tourismuswerbern. Deren Chef Hansjörg Mair (57) nämlich ist seit Jahren privat liiert mit der Freiburger Statthalterin von Saint Elmo’s Tourism, Claudia Raith (51) – also just der seit Jahren von der Ferienregion beauftragten Hauptagentur.

„Ausführlich“ befassten sich die Gremien nach Auskunft der beiden Vorsitzenden, der Landräte Christian Ante (Breisgau-Hochschwarzwald) und Thorsten Erny (Ortenau), „mit den aufgeworfenen Fragen“. Ihre vorläufige Bewertung: Derzeit habe man „keine Anhaltspunkte für ein pflichtwidriges oder gar rechtswidriges Verhalten von Geschäftsführer Mair“. Aufseher und Gesellschafter vertrauten ihm und seiner Arbeit. Allerdings, so Ante und Erny, könne „schon der bloße Eindruck eines Interessenkonfliktes das Vertrauen in die STG beeinträchtigen“ – selbst wenn er am Ende zerstreut werde. Deshalb habe man einvernehmlich vorgeschlagen, eine unabhängige, fachlich qualifizierte externe Prüfungsgesellschaft zu beauftragen. Diese werde die fraglichen Vorgänge sowie die Vergabe- und Complianceregeln der Schwarzwaldwerber „durchsehen und bewerten“. Damit sei sichergestellt, „dass nicht wir selbst unsere Entscheidungen bewerten“. Alle notwendige Unterlagen und Informationen stelle man zur Verfügung, Mair unterstütze das Vorgehen uneingeschränkt. Sollte die Prüfung Verbesserungsbedarf ergeben, werde man die Tipps konsequent umsetzen und die Strukturen anpassen. Während des Prozesses gebe es keine Auskünfte mehr.

Sonderprüfen wegen des bösen Anscheins

Eine externe Prüfung – das ist das Mittel der Wahl bei einer solchen, zumindest pikanten Konstellation. Zusätzlich mag Ante und Erny zu dem Schritt bewogen haben, dass beide erst relativ kurz im Amt sind. Die Geschäftsbeziehung zwischen der STG und Saint Elmo’s fällt vor allem in die Zeit ihrer Vorgänger, der Freiburger Landrätin Dorothea Störr-Ritter (70) – heute Landesgeschäftsführerin der CDU - und ihres Offenburger Kollegen Frank Scherer (62). Störr-Ritter reagierte bisher nicht auf Anfragen, der Ortenaukreis wollte die Anfrage nicht an Scherer weiterleiten. Bei der Serviceplan Group, der Mutter von Saint Elmo’s, gab es laut einer Sprecherin nur eine „interne Prüfung“ zur betroffenen Partnerin Claudia Raith. Deren Ergebnis: alle Vorgaben des Kunden, also der STG, seien eingehalten, „geeignete Maßnahmen“ gegen Interessenkonflikte ergriffen worden.

Tourismuschef macht seinen Fall zum Politikum

Das Wirtschaftsministerium in Stuttgart, befragt auch wegen der Duz-Beziehung zwischen Mair und dem Tourismus-Staatssekretär Patrick Rapp (CDU), versuchte sich ganz herauszuhalten: zuständig seien alleine die Gesellschaft und ihre Gremien, „private Angelegenheiten“ kommentiere man nicht. Eine Filz-Affäre ist das letzte, was das Ressort von Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) im anlaufenden Landtagswahlkampf gebrauchen kann. Dicke Freunde sind die Ministerin und ihr ehrgeiziger Staatssekretär ohnehin nicht. Doch ausgerechnet Mair spielte den Ball ins Feld der Politik. Während der Recherchen unserer Zeitung schrieb er einen Alarmbrief an alle Mitglieder des Aufsichtsrates: Im Vorfeld der Wahl, warnte er, versuche ein „journalistischer Akteur“, „die CDU-geführte Tourismuspolitik des Landes und insbesondere den Staatssekretär in ein negatives Licht zu rücken“. Es solle ein „vermeintlicher Compliance-Vorfall“ konstruiert werden, den es gar nicht gebe; mit seiner Lebenspartnerin und der Beziehung zu deren Agentur habe alles seine Richtigkeit. „Es ist bedauerlich, dass im politischen Vorfeld versucht wird, durch gezielte Unterstellungen erfolgreiche Arbeit zu diskreditieren“, so Mair. Die „Angriffe“ zielten auf „erfolgreiche Strukturen und handelnde Personen“.

Staatssekretär im Visier von dunklen Kräften?

Der „Hansjörg“ lenkt den Blick zur eigenen Entlastung auf seinen Kumpel „Patrick“ – das kann dem Staatssekretär und Breisgauer CDU-Abgeordneten Rapp kaum gefallen. Das Schreiben sei ihm „nicht bekannt“ gewesen, heißt es aus dem Wirtschaftsressort nur. Wie er es bewertet, welche politischen Kräfte ihm angeblich böse wollen – das bleibt unbeantwortet. Rapp gehöre nicht den STG-Gremien an, hatte es zuvor geheißen. Doch gleich zweimal nahm er laut einem Sprecher an Sitzungen des Aufsichtsrates teil: im Juli 2024 und im Juni 2025, als Mairs Vertrag vorzeitig verlängert wurde. Er habe über „aktuelle tourismuspolitische Themen“ berichtet, wie bisweilen auch bei anderen Tourismusregionen.

In der Landespolitik wurden die Vorgänge derweil bereits aufgegriffen. Per Kleiner Anfrage erkundigt sich der FDP-Abgeordnete Erik Schweickert, welche Fördermittel die Schwarzwald Tourismus GmbH in den vergangenen Jahren vom Land erhalten hat, wie viele davon in Form von Aufträgen an Saint Elmo’s Tourism flossen und inwieweit der Tourismus-Staatssekretär an den Entscheidungen beteiligt war. Auskunft verlangt er auch über Kriterien bei der Vergabe und „mögliche Befangenheiten der beteiligten Personen“.

Wechselbad für die „Schwarzwald-Marie“

Besonders in den Blick nimmt Schweickert die mit mehreren 100 000 Euro vom Land geförderte „Schwarzwald-Marie“. Die digitale Markenbotschafterin, die allfällige Fragen zu Freizeitaktivitäten im Schwarzwald beantworten soll, erlebte zuletzt ein wahres Wechselbad. Einerseits zeigte der gemeinsam mit Saint Elmo’s und der Freiburger Datenfirma Land in Sicht entwickelte Chatbot erstaunliche Schwächen: herkömmliche Sprachmodelle wie „Copilot“ gaben ungleich besser und schneller Auskunft. Beim Tourismus-Innovationspreis des Landes kam die „KI-Marie“ daher nicht zum Zuge, weil offensichtlich unausgereift. Zugleich avancierte sie beim Deutschen Tourismuspreis zum Liebling des Publikums: Zuerst wurde sie direkt ins Finale gewählt, dann gewann sie vorige Woche den ADAC-Preis. Der Schwarzwald-Geschäftsführer Mair bejubelte den „großartigen Erfolg“ durchaus ambivalent: Der Preis sei „ein gemeinsamer Meilenstein – und zugleich nur ein Zwischenschritt“ in die digitale Zukunft. Der FDP-Mann Schweickert will nun vom Land wissen, wie es mit den Ergebnissen für das viele Geld zufrieden ist. Die Antwort steht noch aus.