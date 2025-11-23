Schwarzwald Tourismus GmbH: Filzverdacht wird zum Fall für Sonderprüfer

Die Aufseher der Schwarzwald Tourismus GmbH reagieren auf Vorwürfe gegen deren Chef. Der erklärt seinen Fall zum Angriff auf einen CDU-Staatssekretär – und zum Politikum.
Als am vorigen Donnerstag Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der Schwarzwald Tourismus Gesellschaft (STG) tagten, stand ein ganz besonderer Punkt auf der Tagesordnung: der von unserer Zeitung öffentlich gemachte Filzverdacht bei den Freiburger Tourismuswerbern. Deren Chef Hansjörg Mair (57) nämlich ist seit Jahren privat liiert mit der Freiburger Statthalterin von Saint Elmo’s Tourism, Claudia Raith (51) – also just der seit Jahren von der Ferienregion beauftragten Hauptagentur.