Im "Tatort: Der Reini" aus dem Schwarzwald geraten die Ermittler Berg und Tobler in eine Geiselnahme. Auf dem Revier hält derweil ihre junge neue Kollegin Ella Pauls die Stellung. Gespielt wird sie von Luise Aschenbrenner, die keine Unbekannte im Sonntagskrimi ist.
Franziska Tobler (Eva Löbau, 53) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner, 56) kennt man als eingespieltes "Tatort"-Duo im Schwarzwald. Seit Anfang Oktober 2017 ermitteln sie in Freiburg im Breisgau und Umgebung. Die beiden Ermittler scheinen sich dabei oft mit wenigen Worten zu verstehen, stehen sich aber auch kritischer gegenüber als manch anderes Team. Im Tatort "Der Reini" (16. November, 20:15 Uhr und ARD-Mediathek) mussten sie als Geiseln ihre Teamfähigkeit unter Beweis stellen.