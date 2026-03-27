Schwarzwald: Schnee und Eis sorgen für zahlreiche Unfälle

Auf glatten Straßen kracht es im Schwarzwald mehrfach, einige Fahrzeuge bleiben sogar stecken. Die Polizei mahnt: Winterausrüstung und angepasste Fahrweise sind jetzt besonders wichtig.
Starker Schneefall und glatte Straßen haben im Schwarzwald zu zahlreichen Unfällen und erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt. Nach Angaben der Polizei sind auf mehreren Strecken im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Fahrzeuge steckengeblieben. Auch im Nordschwarzwald im Landkreis Calw kam es zu einem Glätteunfall.