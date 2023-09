1 Ein Schäferhund ist ausgebüxt (Symbolbild). Foto: IMAGO/Russian Look/IMAGO/Bulkin Sergey

Ein Hundeführer stürzt und wird bewusstlos: Bei einem Schäferhund hat das offenbar einen großen Schrecken ausgelöst. Das Tier büxt aus – ein Hubschrauber fahndet nach dem Diensthund.











Suche in eigener Sache: Die Polizei hat in Bad Dürrheim (Schwarzwald-Baar-Kreis) mit einem Hubschrauber nach einem ausgebüxten Diensthund gefahndet und ihn unverletzt in einem Maisfeld bei einem Campingplatz gefunden.