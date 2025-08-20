„Schwarzwald Marie“ von Playmobil wohl früher wieder erhältlich als gedacht

Ruckzuck war die Sonderfigur von Playmobil, mit der der Schwarzwald gefeiert wird, ausverkauft. Wie kam es zu der Stückzahl – und wann gibt es eine Neuauflage?
Der Schwarzwald als Ausflugs- und Reiseziel spricht eigentlich für sich selbst. Die Touristiker im Südwesten der Republik haben aber regelmäßig gute Ideen, um auf die Region aufmerksam zu machen. Schuhe mit Schwarzwaldbezug von Puma sorgten vor einiger Zeit für Aufsehen – und nun die Playmobil-Figur „Schwarzwald Marie“, die innerhalb kürzester Zeit ausverkauft war und nun auf dem Zweitmarkt zu überteuerten Preisen angeboten wird.