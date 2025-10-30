„Schwarzwald Marie“: Playmobil-Figur sorgt für Ansturm

Die Playmobil-Figur „Schwarzwald Marie“ ist erneut gefragt: In Karlsruhe war die Neuauflage schnell vergriffen, in Offenburg gibt es Lieferschwierigkeiten.
Die neu aufgelegte Playmobil-Sonderfigur „Schwarzwald Marie“ mit Bollenhut und Schwarzwälder Kirschtorte ist so beliebt, dass nicht alle Interessenten zum Zuge gekommen sind. Wie die Schwarzwald Tourismus GmbH in Freiburg berichtete, war die begehrte Figur wieder in den Verkauf gegangen. Es gebe eine Auflage von 150.000 Stück. Eine erste Serie war im Sommer rasch ausverkauft gewesen.