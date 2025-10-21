„Schwarzwald Marie“: Beliebte Playmobil-Figur ab 30. Oktober wieder erhältlich – aber teurer

Der Verkauf der Playmobil-Figur „Schwarzwald Marie“ im Sommer war ein voller Erfolg. Nun können sich Fans auf eine neue Auflage freuen – müssen jedoch tiefer in die Tasche greifen.

Gute Nachrichten für alle Fans der „Schwarzwald Marie“: Die weitgehend ausverkaufte Playmobil-Sonderfigur mit Bollenhut und Schwarzwälder Kirschtorte soll vom 30. Oktober an wieder erhältlich sein. Das geht aus einer Pressemitteilung der Schwarzwald Tourismus GmbH hervor. Zuvor hatten die „Badischen Neuesten Nachrichten“ berichtet.

Einen Wermutstropfen gibt es allerdings. Denn Kunden müssen sich laut Mitteilung bei der Neuauflage auf einen höheren Preis für die Sonderfigur einstellen. Der unverbindliche Verkaufspreis solle dann bei 5,99 Euro liegen. Im Sommer war die Figur an bestimmten Verkaufsstellen im Schwarzwald noch für 4,99 Euro zu haben. Auf den einschlägigen Portalen im Netz wie Kleinanzeigen werden die Figuren bis heute für ein Vielfaches dessen angeboten.

Der Verkauf der Playmobil-Figur findet ausschließlich über ausgewählte Partner der Schwarzwald Tourismus GmbH statt. Bei dem Tourismusunternehmen selbst kann die Figur nicht erworben werden. Die Figur ist exklusiv im Schwarzwald erhältlich. Wo genau, erfahren Sie auf der Webseite der Schwarzwald Tourismus GmbH. Dort gibt eine Karte einen Überblick über alle Verkaufsstellen der „Schwarzwald Marie“.

Bereits 77.000 Exemplare der „Schwarzwald Marie“ verkauft

Die „Schwarzwald Marie“ war im Sommer erstmals auf den Markt gekommen. Mitte August waren nach Angaben der Schwarzwälder Touristiker 77.000 Exemplare in den Verkauf gegangen. Demnach war die Playmobil-Figur „innerhalb kürzester Zeit ausverkauft“ gewesen. Zuletzt waren allerdings in Südbaden noch einzelne Exemplare zu kaufen gewesen.

Die Idee zur „Schwarzwald Marie“ entstand bei einer Playmobil-Ausstellung vor zwei Jahren, wie Bürgermeister Michael Ruf (CDU) aus Baiersbronn (Landkreis Freudenstadt) verrät. Einige Figuren trugen damals einen selbstgebastelten Bollenhut. „Sehr häufig kam die Frage auf, wo man denn das Bollenhut-Mädel kaufen könne“, sagte der Rathauschef. Der Rest ist Geschichte.