Tödlicher Unfall auf A8 bei Sindelfingen TV-Darsteller Ingo Kantorek und Frau tot – „Köln 50667“-Produzent geschockt

Ein Ehepaar fährt in der Nacht auf der Autobahn. Die Frau will auf einen Parkplatz einbiegen und kracht in einen parkenden Lastwagen. Die Polizei ermittelt die Hintergründe.