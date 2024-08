1 Eine seit Tagen vermisste 40-Jährige ist tot in einem Waldstück aufgefunden worden (Symbolfoto). Foto: dpa/Stefan Sauer

Seit Tagen galt eine 40-Jährige aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis als vermisst. Nun haben die Ermittler den Leichnam der Frau in einem Waldstück gefunden.











Link kopiert



Nach intensiver Suche haben Polizisten eine in St. Georgen (Schwarzwald-Baar-Kreis) als vermisst gemeldete Frau tot in einem Waldstück gefunden. Wie die Polizei mitteilte, war die 40-Jährige seit dem 12. August vermisst worden. Ihr Auto war an einem Parkplatz in der Nähe des Waldes gefunden worden.