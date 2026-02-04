Trump erneuert seine Grönland-Ambitionen, doch unter dem Eis lauert bereits ein dunkles Erbe aus dem Kalten Krieg – was damals unter höchster Geheimhaltung geplant war.
Im Januar 2026 sorgt Donald Trump erneut für internationale Schlagzeilen, indem er seine Ansprüche bezüglich Grönland und Arktis bekräftigt. Was 2019 von vielen noch als skurrile Idee oder PR-Gag abgetan wurde, hat sich im neuen Jahr als hartnäckige geopolitische Strategie erwiesen – oder ging es nur um schlitzohrige Ablenkung vom schwierigen Thema Ukraine? Spuren haben die Amerikaner in Grönland aber schon vor Jahrzehnten hinterlassen - und zwar in Form von Radioaktivität.