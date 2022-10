6 Die Protestkundgebung erinnerte an den gewaltsamen Polizeieinsatz vor zwölf Jahren. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Am 30. September 2010 sind bei einem gewaltsamen Polizeieinsatz im Stuttgarter Schlossgarten hunderte Demonstranten verletzt worden. Am Freitagabend haben Menschen an den „Schwarzen Donnerstag" erinnert.















Der „Schwarze Donnerstag“, der Polizeieinsatz am 30. September 2010, bei dem im Stuttgarter Schlossgarten Sicherheitskräfte aus ganz Deutschland mit Wasserwerfern gegen S 21-Gegner vorgegangenen waren, ist auch zwölf Jahre nach den Ereignissen nicht vergessen. Mit einer Protestkundgebung erinnerten am Freitagabend vor dem Hauptbahnhof mehrere hundert Demonstranten an das damalige Geschehen. An der Kundgebung nahm auch der 78-jährige Dietrich Wagner teil, der bei dem Polizeieinsatz schwerste Augenverletzungen erlitt.

Im Leben von jedem gebe es Tage an denen sich die Zeit teile in ein Davor und Danach, sagte die Theologin und Stadträtin Guntrun Müller-Enßlin bei ihrer Rede vor den Demonstranten. „Der 30. September 2010 war so ein Tag“. Die Ereignisse um den Schwarzen Donnerstag, bei dem mehrere hundert Demonstranten verletzt wurden, bezeichnete Müller-Enßlin als „zivilisatorischen Rückfall“.

Der ehemalige Richter Dieter Reicherter berichtete auf dem teilweise gesperrten Arnulf-Klett-Platz von seiner Einsichtnahme in lange geheim gehaltene Akten. Unter dem damaligen Ministerpräsidenten Mappus (CDU) sei „ein Klima der Denunziation, der Überwachung und Bespitzelung entstanden“. Reicherter bezeichnete die Vorgänge im Herbst 2010 als „Rechts- und Verfassungsbruch“.

Direkt im Anschluss an die Demonstration diskutierte im Stadtpalais der Leiter des Museums, Torben Giese, mit dem stellvertretenden Direktor der Landeszentrale für politische Bildung, Reinhold Weber, über das unmittelbare mediale und politische Echo, das der Schwarzen Donnerstag auslöste.

Das Ereignis wirkt bis heute bundesweit nach

Giese betonte, dass mit Blick auf die Nachrichten, die noch am Nachmittag des 30. September 2010 auf den Internetportalen der regionalen und bundesweiten Zeitungen zu lesen waren, auffalle, wie dezidiert sich zu diesem Zeitpunkt bereits Politiker aller Parteien zu dem Polizeieinsatz geäußert hatten. Die raschen politischen Reaktionen sieht Weber in Verbindung zu den damals anstehenden baden-württembergischen Landtagswahlen: „Der politische Druck“, so Weber, „war enorm.“

Bemerkenswert auch, dass nach Ansicht der Historiker bereits mit der Berichterstattung der „Stuttgarter Nachrichten“ am frühen Abend des 30. Septembers die Legitimation des gewaltsamen Einsatzes an Glaubhaftigkeit eingebüßt hatte. Um 18.05 Uhr, so berichtet Giese, war an diesem Tag im Online-Portal der Zeitung ein Beitrag mit der Überschrift „Schülerdemo endet am Wasserwerfer“ erschienen. Mit dem Wissen, dass sich der Polizeieinsatz auch gegen Schüler und Schülerinnen richtete, sei in der öffentlichen Wahrnehmung die „moralische Schuld“ auf die Seite der Polizei und der politisch Verantwortlichen gewechselt. Ein „Schlüssel“ für das, so Giese, was später passieren sollte.

Der Historiker Reinhold Weber betont in diesem Zusammenhang, dass die politisch Verantwortlichen damals nicht verstanden hätten, wie breit die Protestbewegung gegen S 21 ist und welche Folgen sich daraus ergeben würden. Giese interpretiert die Geschehnisse deshalb gar als „Scharnierpunkt“, an dem die repräsentative Demokratie „ihre Selbstverständlichkeit verloren hat“. Es war ein „Initialpunkt“, bestätigt auch Weber, „der das Verhältnis zwischen Bürgergesellschaft und Regierenden in Frage stellte.“ Ein Ereignis, das bis heute bundesweit nachwirkt.