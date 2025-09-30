Schwarzer Donnerstag: Das schwere Erbe eines düsteren Tages

Fünfzehn Jahre sind seit dem 30. September 2010 vergangen. Vergessen ist nichts. Doch die Stadtgesellschaft ist nicht mehr zerrissen, meint unsere Polizeireporterin Christine Bilger.
Hunderttausende sind im Lauf der Jahre wegen und vor allem gegen Stuttgart 21 auf die Straße gegangen – und der Rest der Republik staunte, wie im eher braven Schwaben die Menschen der Politik die Meinung geigten, kreativ mit Schwabenstreich und Zeltdorf im Schlossgarten. Doch selten war eine Demo so emotional, so traurig und wütend, wie jene am 1. Oktober 2010, dem Tag nach dem Ereignis, das als schwarzer Donnerstag in die Geschichte Stuttgarts einging.