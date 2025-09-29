Schwarzer Donnerstag: Als die CDU die Macht verzockte

Ministerpräsident Stefan Mappus (CDU) eskalierte den Konflikt um Stuttgart 21, weil er glaubte, nur so noch die Landtagswahl 2011 gewinnen zu können. Das riskante Spiel verlor er.
Wenn sich ein Tag nennen lässt, der die jahrzehntelange Herrschaft der CDU in Baden-Württemberg ins Wanken brachte, dann ist dies der 30. September 2010: der „schwarze Donnerstag“. Alternativ lässt sich die Kernschmelze in Fukushima als ausschlaggebend für den Wahlsieg der Grünen anführen. Die Reaktorkatastrophe im fernen Japan zerstörte wenigstens zeitweise den Glauben an die Beherrschbarkeit der Atomenergie. Fukushima markierte das Ende jener technokratischen Modernisierungsideologie, die behauptet hatte, der Mensch könne die Erde ohne Rücksicht auf Risiken nach Belieben steuern. Politische Kräfte, die heute bei der Energiewende Technikoffenheit einfordern, hatten die Atomkraft mit riesigen Beträgen subventioniert. Wobei: Das Wort Atomkraft war verpönt, von Kernenergie sollte gesprochen werden. Das klang unschuldig. Jedenfalls erinnerte es weniger an die Atombombe. Die Sprachpolizei trat damals im konservativen Gewand auf.