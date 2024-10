1 Erfahren Sie, was der Grund dafür ist, wenn Marienkäfer schwarz sind und rote Punkte haben. Foto: PRILL / Shutterstock.com

Jedes Jahr im Oktober und November machen sich Marienkäfer auf die Suche nach geeigneten Winterquartieren. Nicht selten landen sie dabei in Schwärmen auf Balkongeländern, an Hauswänden und Fensterrahmen. Wer genauer hinschaut, erkennt, wie unterschiedlich Marienkäfer sein können. Das liegt vor allem an der Artenvielfalt in Deutschland. Auf über 80 Arten wird laut NABU die Arten-Vielfalt in Deutschland geschätzt.