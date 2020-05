1 Neufärben klappt am besten. Foto: hiroshi teshigawara / shutterstock.com

Wie Sie schwarze Kleidung auffrischen und den Verfärbungen vorbeugen, erfahren Sie in diesem Beitrag.

Schwarze Kleidung auffrischen

1. Einfärben

Nachfärben ist die beste Methode, um schwarze Kleidung wieder schwarz zu bekommen. Textilfarbe erhalten Sie im Internet oder in einer Drogerie. Das Einfärben an sich ist gar nicht schwer. Im Grunde gibt es drei Möglichkeiten:

1. Die Kleidung wird in der mit Wasser verdünnten Farbe eingeweicht und danach durchgewaschen. (Spülen Sie die Kleidung gut aus, bevor Sie sie in die Waschmaschine geben.)

2. Die Farbe wird direkt in die Trommel gegeben.

3. Sie fügen der Wäscheladung sogenannte Wäsche-Schwarz-Tücher hinzu. Diese geben während des Waschgangs ihre Farbe an die Wäsche ab.

Mit der mitgelieferten Anleitung des Herstellers sollte das Einfärben kein Problem darstellen. Achten Sie nur darauf, die richtige Farbe für das zu färbende Material zu verwenden.

2. Richtig Waschen

Manchmal können die gräulichen Verfärbungen auch durch die falsche Anwendung des Waschmittels kommen. Zu wenig Waschmittel zum Beispiel kann dazu führen, dass Rückstände von Schweiß und Straßenschmutz zurückbleiben. Wer zu viel verwendet, riskiert, dass Waschmittelrückstände in den Klamotten zurückbleiben und diese gräulich verfärben. In diesem Fall sollten Sie die Hinweise auf dem Waschetikett der Kleidung berücksichtigen und sich genau an die Dosierempfehlungen des Waschmittelherstellers halten.

Außerdem kann es helfen, die Wäsche richtig zu sortieren. So sollten zum Beispiel T-Shirts nicht mit Jeans oder anderen schweren Klamotten gewaschen werden. Diese können während des Waschgangs zu viel Wasser aufsaugen, sodass die T-Shirts nicht richtig sauber werden. Ein erneuter Waschgang unter Berücksichtigung der oben genannten Tipps kann womöglich helfen, die Kleidung wieder schwarz zu bekommen.

Extra-Tipp: Fügen Sie der Wäscheladung eine Tasse weißen Essig (direkt in die Trommel) hinzu. Dieser schützt die Kleidung vor Waschmittelresten und kann sie deutlich weicher machen. Essig wirkt außerdem gut gegen Kalk, der ebenfalls Spuren auf schwarzer Kleidung hinterlassen kann. Eine Tasse Salz soll dieselbe Wirkung haben.

3. Mit Kaffee waschen

Geben Sie zwei frisch aufgebrühte Tassen Kaffee zu der schwarzen Wäsche in die Waschmaschine und wählen Sie einen Schonwaschgang mit kaltem Wasser. Das sollte die schwarze Farbe der Kleidung wieder etwas auffrischen. Jeans können Sie vor dem Waschen einige Stunden in Kaffee einlegen.

Verblassen von schwarzer Kleidung vorbeugen

Es lässt sich nicht vermeiden, dass schwarze Kleidung mit der Zeit verblasst. Jeder Waschgang nimmt ihr etwas mehr Farbe. Der Prozess lässt sich jedoch mit den folgenden Tipps verlangsamen:



Schwarze Wäsche ist nicht gleich schwärze Wäsche. Sortieren Sie nicht nur nach Farbe, sondern auch nach Gewicht und Material. Tipps zum Sortieren der Wäsche finden Sie in diesem Artikel.

Falls die Etiketten noch vorhanden sind, sollten Sie sich strikt an die Waschhinweise des Herstellers halten.

Wählen Sie, wann immer möglich, kurze Waschgänge mit kaltem Wasser.

Drehen Sie die Kleidungsstücke vor dem Waschen auf links.

Verwenden Sie spezielle Waschmittel für dunkle Kleidung.

Trocknen Sie die schwarze Wäsche nicht im Trockner, sondern hängen Sie sie auf.

