„Schwarzbuch“ des Steuerzahlerbundes So werden Steuergelder in Baden-Württemberg verprasst

Von red/dpa 06. November 2018 - 11:46 Uhr

Das Paketpostamt in Stuttgart stand als Interimstandort für Oper und Ballett während der Sanierung der Staatsoper in der Diskussion. Foto: dpa

Der Bund der Steuerzahler hat erneut die Verschwendung öffentlicher Gelder kritisiert. In dem neuen jährlichen „Schwarzbuch“ listet der Verband auch Beispiele aus Baden-Württemberg.

Berlin/Stuttgart - Ein immer teurer werdender Theaterbau in Schwäbisch-Hall oder ein gemietetes aber leerstehendes Gebäude für Flüchtlinge in Pfinztal - das „Schwarzbuch“ des Steuerzahlerbundes prangert auch etliche Fälle aus Baden-Württemberg an. Bund, Länder und Kommunen seien in zahlreichen Fällen sorglos mit dem Geld der Bürger umgegangen, so die alljährliche Kritik. Das „Schwarzbuch“ mit bundesweit mehr als 100 Beispielen wurde am Dienstag in Berlin vorgestellt.

Teure Ausleih-Stationen für Pedelecs der Region Stuttgart

In der Region Stuttgart werden teure Ausleih-Stationen für Pedelecs kritisiert, die kaum Interesse finden. Als Erfolg verbucht der Steuerzahlerbund, dass Land, Stadt und Staatstheater Stuttgart Abstand genommen haben von einem weit über 100 Millionen Euro teuren und dem Abriss geweihten Interimsbau für die mehrjährige Sanierungszeit des Opernhauses. Inzwischen ist wohl eine günstigere und nachhaltig nutzbare Lösung gefunden worden.