Schwarzbuch der Steuerzahler: Pocket Park auf Stuttgarter Parkdeck als verschwendetes Steuergeld angeprangert

15 000 Euro für nichts – lautet das Urteil des Bunds der Steuerzahler zum Pocket Park in Stuttgart. Zwar gab es das Pärkchen ein paar Wochen, allerdings komplett ohne Publikumsverkehr.

Theoretisch ist der misslungene Pocket Park auf einem Parkdeck in Stuttgart Schnee von gestern. Praktisch kommt das Thema, das der Stadt nicht gerade Ruhm eingebracht hat, nun allerdings noch einmal aus der Versenkung zurück. Der Grund: Der Bund der Steuerzahler hebt das Projekt, aus dem nie wirklich etwas wurde, jetzt in seinem Schwarzbuch negativ hervor.

15.000 Euro in Stuttgart verschwendet In einer Mitteilung des Bunds der Steuerzahler heißt es dazu: „In Stuttgart wurden 15 000 Euro an Steuergeldern für das Hin- und Hertransportieren von Pflanzen auf einem Parkhausdeck ausgegeben, die die Besucher nie zu sehen bekamen.“ Das Geld sei „somit ohne jeglichen Nutzen investiert worden“.

Kein Zugang für Besucher – Bild aus dem vergangenen Jahr Foto: Archiv Lichtgut/Leif Piechowski

Wie kam’s dazu? Im Sommer 2024 hatte die Stadtverwaltung auf Antrag der Grünen im Gemeinderat mediterrane Kübelpflanzen auf das oberste Deck des Parkhauses an der Steinstraße gestellt. Bereits im Oktober waren diese wieder abtransportiert worden – ohne dass je ein Besucher den so genannten Pocket Park betreten hätte. Grund waren Sicherheitsbedenken wegen einer fehlenden Absturzsicherung.

Stuttgarts OB Nopper als Kritiker

Im Frühjahr 2025 lehnten die Stadträte eine Fortsetzung in diesem Sommer äußerst knapp ab – mit zehn Nein- gegen zehn Ja-Stimmen. Der OB Frank Nopper, ein erklärter Kritiker des Pocket Parks, war höchstpersönlich für das Thema in den Ausschuss gekommen; sein Votum wurde so zum Zünglein an der Waage.

Wäre das Projekt fortgesetzt worden, hätte es laut Stadt weitere Kosten verursacht: rund 54 000 Euro für heimische und winterfeste Pflanzen, 27 000 Euro laufende Kosten, der Rest für Gießen und Pflege. Eine halbe Gärtnerstelle hätte sie schaffen müssen, stellte die Stadt Anfang 2025 in Aussicht. Doch daraus wurde dann ja bekanntlich nichts.