Schwarzbuch der Steuerzahler: Pocket Park auf Stuttgarter Parkdeck als verschwendetes Steuergeld angeprangert

15 000 Euro für nichts – lautet das Urteil des Bunds der Steuerzahler zum Pocket Park in Stuttgart. Zwar gab es das Pärkchen ein paar Wochen, allerdings komplett ohne Publikumsverkehr.
Theoretisch ist der misslungene Pocket Park auf einem Parkdeck in Stuttgart Schnee von gestern. Praktisch kommt das Thema, das der Stadt nicht gerade Ruhm eingebracht hat, nun allerdings noch einmal aus der Versenkung zurück. Der Grund: Der Bund der Steuerzahler hebt das Projekt, aus dem nie wirklich etwas wurde, jetzt in seinem Schwarzbuch negativ hervor.