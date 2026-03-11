Schwarz-rote Regierung: Koalitionsausschuss ohne konkrete Beschlüsse

Keine Pressekonferenz, kein Ergebnispapier: Nach dem Spitzentreffen von Union und SPD gibt es diesmal wie erwartet nichts zu verkünden.
Berlin - Die Spitzen von Union und SPD haben im Koalitionsausschuss dreieinhalb Stunden über Haushaltsfragen, Klimaschutz, Wahlrecht und andere Themen beraten, dabei nach Angaben aus Teilnehmerkreisen aber keine konkreten Beschlüsse gefasst. Die Erwartungen an das Treffen am Abend im Kanzleramt waren schon vorher heruntergeschraubt worden. Man wolle diesmal vertraulich über die nächsten Schritte für die Regierungsarbeit beraten, ohne wie sonst üblich auf einer Pressekonferenz Ergebnisse zu verkünden.