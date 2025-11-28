Schwarz-rote Koalition: Rentenkommission soll „keine Laberrunde“ werden

Kanzler Friedrich Merz und SPD-Chef Lars Klingbeil wollen das Rentenpaket durchsetzen. Sie stellen aber auch Reformen in Aussicht.
Der Kanzler sieht ein bisschen müde aus, aber er lächelt. Der Koalitionsausschuss hat bis in die Nacht getagt. Am Freitagmorgen gibt Friedrich Merz sich zuversichtlich, dass CDU, CSU und SPD kommende Woche ihr Rentenpaket beschließen. „Es war anstrengend, aber es hat Freude gemacht“, sagt Merz, während im Kanzleramt Vize-Kanzler Lars Klingbeil (SPD) und CSU-Chef Markus Söder neben ihm sitzen. In der Unionsfraktionssitzung haben zuvor der Kanzler, Söder und Fraktionschef Spahn für das Rentenpaket geworben. Es gehe um die Regierungsfähigkeit der Union, sagte Spahn laut Teilnehmern. Der Chef der Jungen Union, Johannes Winkel, der hart für Änderungen an dem Paket gekämpft hatte, sieht an diesem Morgen im Bundestag unglücklich aus.