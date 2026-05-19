1 Merz sagt bei einer Pressekonferenz im Kanzleramt, er freue sich auf den Besuch bei den SPD-Abgeordneten. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Zum ersten Mal ist Merz als Kanzler in der SPD-Fraktion zu Gast. Vor seinem Besuch verrät er, welche Botschaft er dort loswerden will.











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Berlin - Bundeskanzler Friedrich Merz sieht seinen Besuch in der SPD-Bundestagsfraktion als "Zeichen der guten Zusammenarbeit und des festen Willens, die Koalition auch zum gemeinsamen Erfolg" zu führen. "Ich werde den Kolleginnen und Kollegen der SPD-Bundestagsfraktion heute Nachmittag auch noch einmal sagen, was der Zweck dieser Koalition ist, wo wir gemeinsam hinwollen", sagte Merz auf einer Pressekonferenz nach einem Treffen mit dem Schweizer Präsidenten Guy Parmelin in Berlin.