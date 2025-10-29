Schwarz-Rot: Streitfall Doppelpass

Eigentlich schien sich das Thema doppelte Staatsbürgerschaft erledigt zu haben. Doch nun gibt es aus den Reihen von CDU und CSU neue Vorstöße.
Die Unionsparteien waren in den Wahlkampf gegen die Ampel-Politik gezogen, und der Doppelpass war eines ihrer wichtigen Themen. „Wir machen die Express-Einbürgerung der Ampel rückgängig, ebenso wie die generelle Möglichkeit der doppelten Staatsbürgerschaft“, hieß es unmissverständlich im Bundestags-Wahlprogramm. Dann aber kam es zur Koalition mit der SPD und im Koalitionsvertrag steht: „Wir schaffen die ‚Turboeinbürgerung‘ nach drei Jahren ab. Darüber hinaus halten wir an der Reform des Staatsbürgerschaftsrechts fest.“