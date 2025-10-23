Schwarz, Leder, Silber: Kim Kardashian und Teyana Taylor im düsteren Partnerlook

Kim Kardashian und ihre Kollegin Teyana Taylor sind offenbar schon in Halloween-Stimmung: Zur Premiere ihrer neuen Serie "All's Fair" in London erschienen beide Schauspielerinnen in düsteren Lederkleidern.
Kündigt sich hier ein neuer Trend an oder wirft Halloween bereits seine Schatten voraus? Bei der London-Premiere der neuen Serie "All's Fair" gab es stilistisch eine interessante Überschneidung: Sowohl Kim Kardashian (45) als auch ihre Kollegin Teyana Taylor (34) setzten auf dem roten Teppich auf einen dramatisch-düsteren Look.