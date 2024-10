Schwarm ihrer Tochter Apple: Dreh von Marty Supreme: Gwyneth Paltrow küsst Timothée Chalamet

Gwyneth Paltrow (52) und Timothée Chalamet (28) drehen aktuell in New York City gemeinsam das Sportdrama "Marty Supreme". In dem Film über den exzentrischen Tischtennisprofi Marty Reisman (1930-2012) spielt Chalamet nicht nur die Hauptrolle, sondern fungiert auch als Produzent. Bilder vom Set zeigen jetzt, wie er und Paltrow sich in einer nächtlichen Szene leidenschaftlich küssen.

Auf den Fotos drückt der "Dune"-Star in einem eleganten Anzug die 24 Jahre ältere Paltrow gegen die Wand, bevor er sie küsst. Die Schauspielerin trägt dabei einen bodenlangen roten Mantel und schwarze Handschuhe. Welche Rolle sie in dem Film übernimmt, ist noch nicht klar. Weitere Castmitglieder in dem Biopic sind "Die Nanny"-Darstellerin Fran Drescher (67), der Zauberkünstler Penn Jillette (69), der Unternehmer Kevin O'Leary (70) und der Rapper Tyler, the Creator (33). Wann der Film im Kino erscheint, ist ebenfalls noch unklar.

Chalamet ist der "Schwarm" von Tochter Apple

Für Gwyneth Paltrow ist "Marty Supreme" die Rückkehr auf die Kinoleinwand nach einer fünfjährigen Pause. 2019 hatte sie sich vorerst aus der Schauspielerei zurückgezogen, um sich ihrer Lifestylefirma Goop zu widmen. Ihr Kino-Comeback wurde stark von Tochter Apple Martin (20) beeinflusst, behauptet eine Quelle gegenüber der britischen Zeitung "Daily Mail". "Gwyneth hat dank ihrer Tochter, die seit Jahren in den 'Dune'-Star verknallt ist, für die Hauptrolle in 'Marty Supreme' unterschrieben", so der Insider.

"Sobald Gwyneth Apple erzählte, dass Timothée nicht nur Produzent ist, sondern auch die Hauptrolle spielt, flehte sie ihre Mutter an, die Rolle anzunehmen", heißt es weiter. Paltrow habe dem Projekt schließlich nach der Überzeugungsarbeit ihrer Tochter zugestimmt, "obwohl sie im Moment keine große Lust auf die Schauspielerei hat". Apple, die aus Gwyneth Paltrows Beziehung mit dem Coldplay-Sänger Chris Martin (47) stammt, wolle wegen ihrer Schwärmerei für Chalamet so oft wie möglich am Set sein.