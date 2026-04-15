Schwangerschaft verheimlicht: Ex-Bond-Girl Gemma Arterton ist zum zweiten Mal Mutter geworden

Gemma Arterton plauderte in einem Podcast beiläufig aus, dass sie bereits vor fünfeinhalb Monaten zum zweiten Mal Mutter geworden ist. Wie schon bei ihrer ersten Schwangerschaft hielt die Schauspielerin auch diesmal ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.
Gemma Arterton (40) ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Die britische Schauspielerin verriet das ganz nebenbei im Koch-Podcast "Dish". Auf die Frage, wie es ihr gehe, antwortete sie: "Ich bin froh, heute mal wieder draußen zu sein." Dann ergänzte sie: "Ich habe jetzt zwei Kinder und es ist einfach schwierig."