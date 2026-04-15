Schwangerschaft verheimlicht: Ex-Bond-Girl Gemma Arterton ist zum zweiten Mal Mutter geworden

Gemma Arterton plauderte in einem Podcast beiläufig aus, dass sie bereits vor fünfeinhalb Monaten zum zweiten Mal Mutter geworden ist. Wie schon bei ihrer ersten Schwangerschaft hielt die Schauspielerin auch diesmal ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

Gemma Arterton (40) ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Die britische Schauspielerin verriet das ganz nebenbei im Koch-Podcast "Dish". Auf die Frage, wie es ihr gehe, antwortete sie: "Ich bin froh, heute mal wieder draußen zu sein." Dann ergänzte sie: "Ich habe jetzt zwei Kinder und es ist einfach schwierig."

Arterton, die 2008 als Bond-Girl in "James Bond 007: Ein Quantum Trost" zu sehen war, erklärte außerdem, dass ihr Baby bereits fünfeinhalb Monate alt sei. Demnach dürfte ihr zweites Kind wohl zwischen Oktober und November 2025 zur Welt gekommen sein - weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit. Auch von der Schwangerschaft war zuvor nichts bekannt.

"Es ist alles wunderbar"

"Mir geht es wirklich gut", versicherte die Schauspielerin. "Ich habe gerade noch ein Kind bekommen und stecke deshalb mitten drin. Aber es ist alles wunderbar". Weiter erklärte sie: "Weißt du, man kommt vom Rande der Erschöpfung zurück. Aber alles ist gut."

Die 40-Jährige hält ihr Privatleben konsequent aus der Öffentlichkeit heraus. Schon ihre erste Schwangerschaft blieb lange unbemerkt: Im November 2022 zeigte sich Gemma Arterton bei den Raindance Awards mit deutlich sichtbarem Babybauch. Öffentlich bekannt wurde ihre Schwangerschaft damit erst relativ spät.

Seit 2019 ist sie mit dem irischen Schauspieler Rory Keenan (45) verheiratet. Ihr erster Sohn kam im Dezember 2022 zur Welt, nun machte das zweite Kind vor fünfeinhalb Monaten das Familienglück des Ex-Bond-Girls komplett.