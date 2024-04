1 Das Gesetz soll Schwangere besser vor Einschüchterungsversuchen schützen. Foto: imago images/Eibner/Fleig

Der Bundestag berät in seiner Sitzung am Mittwoch ab 13 Uhr in erster Lesung über den Gesetzentwurf der Bundesregierung gegen sogenannte Gehsteigbelästigung. Dabei geht es um Demonstrationen radikaler Abtreibungsgegnerinnen und -gegner vor Beratungsstellen und Kliniken. Die Gesetzesänderung soll vor allem schwangere Frauen besser vor Einschüchterungsversuchen schützen.