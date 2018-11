Schwangere Royals Prinzessinnen mit Babybauch

Von the 13. November 2018 - 06:00 Uhr

Herzogin Meghan ist schwanger – und der Hype kennt keine Grenzen. Royals aus anderen Königshäusern konnten ihre Babykugel dagegen relativ entspannt durch die Gegend tragen.





Stuttgart - In die Augen? Von wegen! Auf den Bauch wandern alle Blicke (und natürlich die Kameraobjektive der Fotografen), sobald sich Herzogin Meghan dieser Tage zeigt. Rundet sich da schon was? Die Frau von Prinz Harry ist schwanger mit ihrem ersten Baby – und die Aufregung in Großbritannien und dem gesamten Commonwealth kennt keine Grenzen.

Da werden Erinnerungen an das Jahr 2013 wach: Selten wurde eine royale Schwangerschaft so gehypt wie die erste von Herzogin Kate, Meghans Schwägerin.

Ob Prinzessin Madeleine von Schweden, Letizia von Spanien oder Mary von Dänemark - Meghans Kolleginnen aus dem europäischen Hochadel konnten ihren Babybauch relativ entspannt durch die Gegend tragen. In unserer Bildergalerie zeigen wir Ihnen Prinzessinnen mit Kugelbauch!